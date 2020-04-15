馮宏遠：日韓台股可望率先回升

石油輸出國組織與其他產油國(OPEC+)於復活節達成減產協議，將在5至6月份期間每日減產970萬桶原油，由於減產幅度未如市場預期，紐約期油一度跌至每桶22美元水平，雖然美國總統特朗普發推文表示，OPEC+減產幅度會達到2,000萬桶原油，但這需要其他產油國及OPEC成員國再主動加大減產幅度才可達成，短期料難以落實。

不少分析指受疫情影響，全球原油需求減少每日約1,500萬桶，換言之OPEC+的減產協議，仍未能解決現時石油市場供過於求的問題。

無可否認，短期內油價弱勢仍然相當影響風險資產的投資氣氛，不過在環球股市僅為技術反彈的悲觀情緒中，仍有一些利好因素值得留意，就是在美國聯儲局日前推出高達2.3萬億美元的放水買債方案後，亞洲新興市場似乎有回升迹象。

近日台灣及南韓股市指數，短線初見突破。從疫情着眼，日本、南韓兩國和台灣地區在亞洲中預料能較快回穩，投資者憧憬經濟復甦有期，加上日韓台三地製造業對歐美出口的依賴程度，並沒有中國為高，三地復工後依靠內需及東南亞訂單達致經濟復甦的機會較大。

另一方面自美聯儲巨量放水推出後，美元明顯轉弱，有助一眾亞洲貨幣反彈，加上多國救市措施基本穩定了債券市場，有助投資者減低對新興市場企業的戒心。假如弱美元環境持續，台灣及南韓股市有機會因估值回落而吸引資金撈底，從而帶動其他亞洲新興市場，包括中港股市逐步反彈。

華晉證券資產管理投資總監 馮宏遠(筆者為註冊持牌人士)

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