美股收市：道指升558點　納指連升4日

憧憬新冠肺炎疫情緩和，經濟活動有望恢復，美股周二(14日)反彈，道指收報23,949點，升558點或2.39%；標指收報2,846點，升84點或3.06%；納指收報8,515點，升323點或3.95%，連升4日，為自3月6日來首次重上200日平均線收市。

科技股領市上漲，美國電商龍頭亞馬遜創收市新高，全日升5.28%，至2,283.32美元。蘋果公司、Facebook、Netflix分別收漲5.05%、1.93%和4.24%。

摩根大通和富國銀行今年首季業績令人失望，股價分別收跌2.74%和3.98%。

美國疫情趨於緩和，多州已着手制定重新開放計劃，但當下市場更關注的是公司業績，因為這為投資者提供了初步判斷疫情如何影響企業界的依據。

據Refinitiv的數據，分析師預計標指成分股公司今年第一季度的收益按年下降10.2%，但有意見指出分析師幾乎沒有把握來評估企業在疫情爆發初期的表現。

另外，國際貨幣基金組織(IMF)發布新一期《世界經濟展望》，預計今年全球經濟將萎縮3%，為上世紀30年代大蕭條以來最糟經濟衰退。

就此，七大工業國(G7)財長及央行官員表示，正努力解決這場疫情危機造成的全球經濟衝擊，並為新興市場和發展中國家提供支持，承諾將繼續致力使用「所有可用的政策工具」來實現強勁、可持續、平衡和包容的增長。

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