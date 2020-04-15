向世界錢進：港媽兩頭賺　吼買澳洲大屋

港人移民他國，背後總有各自的原因，而身為父母，子女的成長和教育往往排在首位。港媽Katy為了子女將來可在功課壓力較輕的國家接受教育，計劃明年舉家定居澳洲，並趁去年底港樓仍處相對高位時沽貨套現。近期澳元低水，她變相可節省大筆資金購入澳洲物業，目標買間大屋歎世界。

Katy的丈夫是有澳洲籍的香港人，早年回流香港工作並與她結緣。現時他們育有兩名小朋友，妹妹兩歲，哥哥正在讀幼稚園低班(K2)：「我們揀了輕鬆開心的幼稚園，因小朋友遊戲玩樂的時間應該多些，而不是整天埋首做功課。」

原先她想兒子在香港讀到小五或小六才移居澳洲，因爸爸在香港工作的薪酬較高、稅率較低。惟她發現兒子對香港填鴨式學習方式頗抗拒，加上香港出現反修例示威活動，一家人遂決定提早到明年暑假舉家搬屋，讓兒子在澳洲升讀小學。

由於小朋友跟隨父親也有澳洲籍，現時只餘Katy要申請澳洲居留簽證。她表示：「早前上網申請永久居留簽證，很繁複，有很多資料要填，要等獲批後才可前往澳洲居住。而在當地住滿4年，便可申請澳洲籍。」

【多留時間陪伴小朋友成長】

丈夫的父母很多年前已移居澳洲，住在首都坎培拉；而丈夫曾在悉尼工作。因此，他們亦曾考慮在哪個城市生活較好，最後他們選擇了坎培拉。

她指：「先生從事會計行業，工作時間長兼辛苦，壓力亦大，隨着年歲增加身體轉差。因此，現時不再是奮力搏殺之時，反而渴望生活舒服一點，且趁小朋友年紀尚小，保持健康體魄陪伴他們成長。畢竟搵錢不用搵好多，夠用就可！」

她續指，悉尼的高物價和高樓價與香港類似，教育的競爭亦大。另一邊廂，坎培拉沒有很多高樓大廈，人們生活步伐較慢，可享受較舒適的生活，而這亦是他們想定居當地的目的，希望讓小朋友可在較輕鬆和快樂的環境中成長生活。再者，當地學費也不貴，澳洲人從小學到高中有12年免費教育，轉讀天主教學校等私立學校的學費也不高，會較香港讀私校便宜。

飲食方面，她指在當地煮食支出不大，較香港便宜，買澳洲當地出產的食材更抵；若外出用膳，則跟在香港相若，另要留意澳洲的水費、電費、薪俸稅率皆貴過香港。

【坎培拉4千呎洋房僅400萬】

丈夫計劃在澳洲工作，但相信較難找到與香港同等的職位和薪酬，可能要降一級，收入亦會減少。雖然澳洲的最低工資較香港高，當地較香港工資高的工種，是外賣員及廚師等，若然是做會計等寫字樓工作，澳洲薪酬反而較香港低一點。因此，他們也想過如果丈夫在澳洲找不到工作，或會轉做一些小生意，如開餐廳等。另政府也會為國民提供失業補助。

居住方面，坎培拉的樓價低悉尼一截，她舉例買一個2,000方呎的四房大屋，包括車房、後院合共逾4,000方呎，價位是400萬至500萬港元。若在悉尼買同一面積的屋，索價超過千萬港元。

他們原定今年會飛去澳洲兩至三次睇屋，兼看看哪些家具適合，但受新冠肺炎疫情影響而打斷了計劃，現在只能先上網搜尋資料。

【澳元大跌 趁勢分段兌換】

買樓需要一大筆錢。她分享他們幸運地在去年底成功賣出在香港的物業，且當時成交價不低，現在租樓住靈活性較大，且有錢傍身可準備隨時趁低吸納澳元，而事實上澳元兌港元近月跌至4.27水平，今年內匯價已跌約10%。她稱：「當澳元兌港元由5.5跌至4.5，亦即原本要用550萬港元買的澳洲樓，變成450萬港元已可買到，跌幅非常恐怖。我們不知澳元何時跌完，所以分段兌換澳元，如每次兌幾十萬港元，以減低風險。」

儘管有足夠彈藥，但他們預期買澳洲樓時仍會敍做按揭，因可留多些現金傍身，以及供樓期間可以申請扣稅。

【知多啲：技術移民工種 未必啱港人做】

澳洲的明媚風光、悠閒生活、教育質素吸引不少港人，但要成功移民的難度不小。

如果透過技術移民澳洲，中原移民顧問(香港)董事總經理許大衛表示，申請人很可能要做一些較厭惡性、連澳洲人也不願意做的工作，例如清潔、劏羊、水喉匠，一般港人未必能接受。

再者，技術移民的申請成功率不高，僱主要向州政府證明非聘請你不可。即使有一款獨立技術移民不需僱主擔保，也對申請人本身的年齡、學歷、工作經驗、英文程度要求較高，並要在計分評核取得相對高分才會獲得移民邀請。

【投資移民有不同選項】

如果本身資產實力較雄厚，則可試試投資移民。基本上投資金額愈高，要求愈低。例如申請人不超過55歲，可以投資150萬澳元(約738萬港元)到澳洲政府指定的債券達四年。另在申請前兩年持續擁有至少225萬澳元(約1,107萬港元)的淨資產，以及在測試英語、專業、教育程度的計分評核中取得足夠分數，可申請臨時居民身份。其後若要申請永居權，需在4年內在澳洲累計居住滿兩年。

若想避開計分評核兼資金充裕，可選擇投資500萬澳元(約2,460萬港元)至指定項目，也可取得臨時居民身份。許氏指，之前這500萬澳元可全數投資澳洲政府債券，投資風險較低，但現時對資金分配有規定。當中，300萬澳元仍可購買澳洲國家債券，債息回報不高，但相對低風險；150萬澳元投資在澳洲證券交易所上市的小公司，風險較高；而餘下的50萬澳元投資風險更高的初創企業。至於要取得永久居留，需在四年期間至少在澳洲一共居住160天。

申請人持有永居簽證，並在澳洲居住至少四年，可申請入籍考試，主要考核申請人英文水平，以及對澳洲文化、價值觀的認識程度。

雖然在澳洲置業不符合移民條件，但不少父母仍喜歡投資澳洲樓，讓在澳洲升學的子女可安心讀書。房地產諮詢公司CoreLogic Inc.數據顯示，澳洲整體樓價在去年上升2.3%，主要靠悉尼及墨爾本同樣的5.3%升幅所帶動。西部城市珀斯和北部城市達爾文的樓價同期卻分別下跌6.8%和9.7%。

到今年2月，澳洲多個主要城市樓價升勢持續，其中悉尼按月漲1.7%、墨爾本按月升1.2%，繼續領先整體。央行減息至歷史低位，加上房屋供應短缺，為這些城市樓價帶來支持。

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