【市前重點睇】納指飆近4%　紐油急挫一成

●美匯指數跌至98.88，離岸人民幣(CNH)升上7.045，港匯企7.7516，美元兌日圓見107.12，歐元漲至1.0984，英鎊高見1.2631。金價觸及1,747美元後回順，最新報1,723美元。布油跌至29.6美元，紐油跌穿21美元。道指期貨下跌。

●美國電商龍頭亞馬遜創收市新高，全日升5.28%，至2,283.32美元。

●美國白宮首席經濟顧問庫德洛表示，相信美國已經準備好復工，預期總統特朗普將在未來幾天內宣布關於重新開放經濟的重要聲明。

●美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德指，疫情隔離政策令美國家庭每日損失250億美元收入，認為疫情隔離措施是適宜的，但卻也有不足的地方，因為隔離政策讓健康的人也被居家隔離。

●美國總統特朗普稱，將暫停美國對世界衞生組織的撥款，因其在新冠肺炎信息共享上失職，必須追究責任。

●美國10年期國債孳息率跌1.93點子，報0.752厘。

●國際貨幣基金組織(IMF)發布新一期《世界經濟展望》，預計今年全球經濟將萎縮3%，為上世紀30年代大蕭條以來最糟經濟衰退。

-IMF首席經濟學家Gita Gopinath表示，有100個國家已經向IMF尋求緊急救援，以應對新冠肺炎疫情，其中一半是低收入國家。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報24,478點，升43點。

●即月恒生指數夜期收報24,508點，升100點，高水73點，成交18,331張。

●紐約期油收報每桶20.11美元，跌2.3美元或10.26%，創自3月30日以來收市新低；布蘭特期油收報每桶29.6美元，跌2.14美元或6.47%。

●紐約期金收報每安士1,788.8美元，升7.5美元或0.4%，創自2012年10月以來收市新高，並連升4日。

●隨着疫情趨於穩定，歐洲着手制訂復工復產計劃，本周開始奧地利和丹麥將開放部分學校和商鋪，德國總理默克爾將於周三(15日)與各州州長討論計劃，歐盟委員會也草擬方案來協調各國的措施。

●中國國務院：中國將加大城鎮老舊小區改造力度，再提前下達一定規模地方債，加強金融對實體經濟特別是中小微企業支持。

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