【市前重點睇】納指飆近4% 紐油急挫一成
2020年04月15日 07:55
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●美匯指數跌至98.88，離岸人民幣(CNH)升上7.045，港匯企7.7516，美元兌日圓見107.12，歐元漲至1.0984，英鎊高見1.2631。金價觸及1,747美元後回順，最新報1,723美元。布油跌至29.6美元，紐油跌穿21美元。道指期貨下跌。
●道指收報23,949點，升558點或2.39%；標指收報2,846點，升84點或3.06%；納指收報8,515點，升323點或3.95%，連升4日，為自3月6日來首次重上200日平均線收市。 https://bit.ly/2yen7lm
●美國電商龍頭亞馬遜創收市新高，全日升5.28%，至2,283.32美元。
●美國白宮首席經濟顧問庫德洛表示，相信美國已經準備好復工，預期總統特朗普將在未來幾天內宣布關於重新開放經濟的重要聲明。
●美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德指，疫情隔離政策令美國家庭每日損失250億美元收入，認為疫情隔離措施是適宜的，但卻也有不足的地方，因為隔離政策讓健康的人也被居家隔離。
●美國總統特朗普稱，將暫停美國對世界衞生組織的撥款，因其在新冠肺炎信息共享上失職，必須追究責任。
●美國10年期國債孳息率跌1.93點子，報0.752厘。
●國際貨幣基金組織(IMF)發布新一期《世界經濟展望》，預計今年全球經濟將萎縮3%，為上世紀30年代大蕭條以來最糟經濟衰退。
-IMF首席經濟學家Gita Gopinath表示，有100個國家已經向IMF尋求緊急救援，以應對新冠肺炎疫情，其中一半是低收入國家。
●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報24,478點，升43點。
●即月恒生指數夜期收報24,508點，升100點，高水73點，成交18,331張。
●紐約期油收報每桶20.11美元，跌2.3美元或10.26%，創自3月30日以來收市新低；布蘭特期油收報每桶29.6美元，跌2.14美元或6.47%。
●紐約期金收報每安士1,788.8美元，升7.5美元或0.4%，創自2012年10月以來收市新高，並連升4日。
●英國富時100指數收報5,791點，跌51點或0.88%；法國CAC指數收報4,523點，升17點或0.38%；德國DAX指數收報10,696點，升131點或1.25%。 https://bit.ly/2RBLiRB
●隨着疫情趨於穩定，歐洲着手制訂復工復產計劃，本周開始奧地利和丹麥將開放部分學校和商鋪，德國總理默克爾將於周三(15日)與各州州長討論計劃，歐盟委員會也草擬方案來協調各國的措施。
●中國國務院：中國將加大城鎮老舊小區改造力度，再提前下達一定規模地方債，加強金融對實體經濟特別是中小微企業支持。
●金融經濟死寂，疫市顛覆環球產業結構。 https://bit.ly/3emOWZ9
●財困危機！港人3月貸款申請急飆，若疫情持續破產勢增。 https://bit.ly/34C4fbT
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