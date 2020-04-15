【專家點評】古勝：阿里巴巴短炒博上咩位？

復活節長假之後，港股乘內地A股三大指數升勢再向上推進，尋日收報24,435點，成交金額亦回升至1,114億元。隨各國不斷放水救經濟，市場同時憧憬內地兩會召開後的救市措施，環球金融市場暫時似乎風平浪靜，係咪暴風雨來臨的前夕？老古唔敢妄下判斷。

不過，誠如老古近日不斷提醒缸邊友，一定要具備危機意識，恒指已由低位21,139點回升唔少，以尋日高位24,546點計，反彈最多16%，雖然比起外圍股市逾2成反彈浪仲未算多，但亦可能預視上升空間無多。因此，喺現時入市博升，控制注碼相當重要，切忌瞓身。

新冠肺炎疫情打擊之下，幾乎所有行業都身受其害，不過長遠嚟講對線上行業利多於弊，包括線上消費、醫療及文化娛樂，以上阿里巴巴均有涉足，同時金融科技及雲業務亦受惠是次疫情。雖然早前傳出日本軟銀有意出售其股份，惟消息流出後，股價反而拾級而上，姑勿論背後上升原因，但股價氣勢轉強則毋庸置疑。

睇其走勢，阿里巴巴上月股價跌穿招股價，3月19日更低見167.6元，其後股價反覆向上，過去12個交易日股價都企穩10天線上，技術指標亦見轉好，短線炒作上望2月底、3月初的橫行區間高位208元，向下跌穿10天線187元止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

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