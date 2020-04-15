【專家點評】陳錦興： 中國移動受惠5G

恒生指數技術性反彈，而進入首季業績期，資金應繼續流向避險及業務穩健的股份，中國移動可以關注。2015年，中移動股價見頂，其後反覆回落，直至近期低見50港元之下，卒之出現強於大市的反彈。今年是內地5G商用之年，4G轉5G可能較預期強勁下，而今年中移資本開支較預期低，料可維持過往派息，加上估值合理，短期可望上試更高水平。

據悉，中國移動將全面加速5G網絡建設步伐，力爭提前超額完成2020年5G基站總數達30萬個的目標，確保年內在全國所有地級以上城市提供5G商用服務，並聚焦14個領域打造100個5G示範應用。此外，中移動力爭今年發展7,000萬戶5G資費用戶，帶動銷售1億部5G手機終端。

中移動2020年用於5G的資本開支指引約1,000億人民幣，較市場預期為低，而管理層亦表明不打算進取地補貼5G手機，緩解投資者對公司5G開支的憂慮。過去，中移收入增長慢，受制於提速降費的政策。然而，今年市場對中移收入增長有一定憧憬，特別數據用量增長及5G帶來ARPU的改善。

去年中移派息比率增至56%，即使每股盈利下跌，每股派息也增至3.25元，反映管理層增加派息的意願上升，對現金流亦具信心，預期今年可維持穩定派息，現價市盈率約10倍，息率5厘，估值吸引，建議61.5元吸納，目標價68元，止蝕可定於56元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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