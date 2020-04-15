【專家點評】鄭勤龍：恒指見阻力　入市要謹慎？

從卦象顯示，恒指走勢正處於《地天泰》變《地山謙》之中。在《易經》，「地」為地勢最低處，可理解為分隔地面與天空的地平線。今「泰」卦和「謙」卦皆帶有地元素，形成了一個向上阻力，若將其意象應用於恒指的走勢預測上，或可預示指數在短期內的阻力將不輕。

承接上周預示恒指走勢在短期內可再上升水位已不多的「蒙」卦和「節」卦，恒指在復活節假後，雖然升見一個月的高位，收報24,435點，但累升幅度只有221點，可算是符合了「節」卦節制的卦象。

《泰‧九二》曰：「包荒，用馮河，不遐遺，朋亡，得尚于中行。」爻辭大意是在記述古人利用挖空的匏瓜綁在腰間去渡河遇溺的經過。在古時未有舟楫技術協助的時候，以挖空的匏瓜徒手渡河可說是有勇有謀的做法，但在投資市場上，則必須要小心處理渡河可引致的風險。

「謙」卦的卦象為崇高的山居於地下之象，有高而不踰越之意，以此表示君子謙卑處世之道，然而若將其卦象應用於分析恒指的走勢，便可引伸為難以踰越的阻力線。

今恒指近日的反彈幅度已相當接近0.5倍黃金比率24,597點。若能往上挑戰，便會到達25,231至24,657約574點的下跌裂口，從卦象指引，此位置很大可能是「泰」卦爻辭所提及的「馮河」，而正在往下移的50天移動平均線亦可類化為「謙」卦的「地平線」。綜合了卦象和基本因素的分析，當「馮河」，遇上「地平線」時，便會形成一個強以有力的阻力，因此投資者在入市之前，必須衡量自身可承受的風險。

玄學金融家 鄭勤龍

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200