港股倒跌　金融及石油股拖低大市　內房捱沽

港股未能企穩24,500關，恒生指數倒跌過百點，低見24,320點；國企指數跌50點，主板成交460億港元。

金融股拖低大市，友邦保險跌1.2%；中國平安及建設銀行跌0.8%；滙豐控股跌0.3%。

三桶油沽壓持續，中國海洋石油挫2.9%；中國石化及中國石油跌1.5%及1.4%。

騰訊升幅收窄至0.5%；阿里巴巴升幅收窄至1%，200元關得而復失；美團點評升1.9%。

內房股跌幅擴大，龍湖及融創中國挫近6%；中國海外跌3.2%；華潤置地跌2.4%；萬科跌2.1%；中國恒大跌1.6%；碧桂園倒跌1.3%。

中信證券澄清，未獲悉有關與中信建投證券合併傳聞的相關信息。中信證券跌0.6%；中信建投回吐4%。

【10:20】港股24500徘徊 小米飆半成 阿里重上200元

港股曾升過百點，恒生指數高見24,603點，暫回落至24,500水平。國企指數靠穩，主板成交320億港元。

手機設備股反彈，舜宇光學升3.5%，是表現最佳藍籌；瑞聲科技升2.3%；丘鈦科技及中興通訊升1.4%。

小米集團大手回購股份，股價飆5%報10.7元。公司周二在場內回購2,455萬股，涉資達2.49億元。

騰訊未能企穩400元大關，暫升不足1%，企398元水平。阿里巴巴超過一個月以來首次重上200元大關，暫升1.6%；美團點評升1.8%。

比亞迪股份計劃分拆比亞迪半導體上市，股價曾飆5.6%，高見44.2元，暫升幅收窄至3.8%。中芯國際及華虹半導體亦升3.7%及3.1%。

內房股有沽壓，龍湖集團跌5%；融創中國跌2.3%；華潤置地、中國海外及萬科都跌逾1%。

【09:20】騰訊重上400元 三桶油捱沽

美股隔晚做好，港股開市靠穩，恒生指數升64點或0.26%，報24,499點；國企指數高開13點或0.13%，報9,860點。

納指飆近4%，「ATM」三大科網股有追捧。騰訊重上400港元，開市報400.6元，升1.4%，貢獻恒指37點。阿里巴巴升1%報199元；美團點評升1.7%報99.4元。

其他重磅股牛皮，友邦保險跌0.4%；滙豐控股、工商銀行及建設銀行跌0.3%；中國平安升0.4%。

紐油急挫一成，中國海洋石油跌1.7%；中國石油跌1.4%，是表現最差兩隻藍籌；中國石化跌1.2%。

維達國際發盈喜，股價飆4.5%報20.5元。

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