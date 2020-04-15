【全球攬炒】噩夢成真？美國失業率4月或突破20%

美國上周的首次申領失業金數字將於周四(16日)公布，財經媒體彭博報道，經濟學家估計上周約有550萬人申領失業救濟，使4周以來累計總數超過2,200萬人，約佔勞動力總數的八分之一，基本上悉數抹去自上次經濟衰退以來所有新增的工作機會。

隨着新冠肺炎疫情的影響在整個經濟中不斷滲透，經濟學家預計首次申領失業救濟人數將會數周時間保持在幾百萬的規模。這一切都將使經濟衰退較最初想象的還要嚴重，並且一旦病毒大流行消退，復甦也可能會更加艱難。

經濟學家更預期，失業率最快本月將會飆升至20%，而且無法保證不會再進一步上升。

值得留意的是，由於美國政府網站老舊不堪重負，許多人數周以來可能一直難以遞交失業救濟申請。另外，雖然政府迅速通過數以萬億美元的刺激計劃來提供幫助，但將錢提供給家庭和企業方面的延誤，以及可能出現的資金短缺，都可能會推高失業率，或者使失業率更長時間內保持在高位。

華盛頓公平成長中心的宏觀經濟政策主管Claudia Sahm稱，「我們的行政系統不可能在3周內向經濟中投放2.2萬億美元」，而現在所面臨的是，在病毒給經濟造成嚴重破壞與紓困方案實施之間的競賽。

Sahm曾為聯儲局經濟學家，認為如果首次申請失業金人數不開始趨於穩定，那麼30%的失業率將會從「可能性的情況」轉變為「最可能的預測」。

如果失業率達至30%，將是2008年金融海嘯後失業率曾達10%的3倍，甚至超過大蕭條期間的25%，儘管當時對失業率的統計方法與現在並不相同。

而早前彭博調查顯示，經濟學家對第2季失業率的預測中值為12.6%。

從歷史上看，失業救濟初次申請人數通常比實際失業人數低。根據美國勞工統計局的數據，2018年在之前12個月中有工作的失業者中，只有26%實際上申請了失業金。但是，鑑於新冠肺炎疫情的獨特情況，現在的申請比例可能會更高。

Grant Thornton LLP首席經濟學家Diane Swonk解釋，經常不申請失業救濟金的原因之一，是有機會找到另一份工作，但目前情況並非如此，以前從未領取失業金的人在現在這種環境下會領取，因為他們別無選擇。

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