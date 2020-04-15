A股快報：滬深兩市偏軟 油股呈弱
2020年04月15日 09:26
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內地股市升跌不一，滬綜指輕微低開不足1點或0.02%，報2,826點；深成指低開7點或0.07%，至10,468點；創業板指數高開6點或0.31%，至1,991點。
板塊方面，石油股跌0.8%，水泥及船舶製造齊跌0.3%，金融及地產股均跌0.2%；而釀酒股升0.4%。
格力電器下跌2.8%。公司2019年淨利潤為246.72億元人民幣(下同)，按年跌5.84%，預計2020年一季度純利13.3億元至17.1億元，按年下降70%至77%。
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