人行開展1000億人幣MLF操作　利率降至2.95厘

中國人民銀行開展1年期1,000億元人民幣(下同)的MLF操作，操作利率由此前的3.15厘，下調至2.95厘。另外，連續第10日不開展逆回購操作。

人行指出，從周三(15日)開始對農村金融機構和僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率1個百分點，分兩次實施到位，每次下調0.5個百分點。周三為實施該政策的首次存款準備金率調整，釋放長期資金約2,000億元。

分析人士認為，是次MLF「減息」進而引導下周一(20日)的貸款市場報價利率(LPR)報價下行。民生銀行首席研究員溫彬表示，隨着經濟社會秩序加快恢復，物價開始高位回落，為貨幣政策操作打開更大空間。下一階段，在保持流動性合理充裕的背景下，貨幣調控應由數量型工具向價格型工具轉換。一方面，引導國債收益率曲線整體下移，推動企業債融資利率下行；另一方面，適時適度下調存款基準利率，引導LPR利率下降，進一步降低實體經濟融資成本。

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