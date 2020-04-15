新冠肺炎：與航空公司達協議　華府撥250億美元援助

新冠肺炎衝擊全球航空業，美國財政部周二(14日)宣布與國內主要航空公司就總值250億美元(約1,950億港元)的救濟方案達成原則協議，將以支薪補貼及低息貸款形式發放，未來數日敲定詳情。

財政部表示，華府與達美航空、美國航空、聯合航空、西南航空、阿拉斯加航空、捷藍航空，以及其他4間規模較小的航空公司原則上達成協議，並繼續與其他公司磋商。財長姆紐欽稱，部門正與航空公司敲定細節，會盡快發放補助。總統特朗普形容，協議可支持航空業員工及保護納稅人。

據悉，財政部將按各航空公司於去年4月至9月的薪酬及福利開支，向企業提供支薪補貼至今年9月。美國航空可獲58億美元(約452.4億港元)補助，當中41億美元(約319.8億港元)是薪津，17億美元(約132.6億港元)是低息貸款；達美航空獲54億美元(約421.2億港元)援助，38億美元(約296.4億港元)用於支薪，16億美元(約124.8億港元)為貸款；聯合航空相信亦獲得50億美元以上補助，預料數日內與財政部敲定金額。

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