【糧食危機】無人收割！菲律賓香蕉出口料大縮四成

新冠肺炎疫情大流行，可能會限制亞洲香蕉的供應。外電報道，全球第二大香蕉出口國菲律賓，受累於封鎖和社會隔離措施限制產量和運輸，估計今年的香蕉出口量或銳減近40%。

菲律賓香蕉種植者和出口商協會執行董事Stephen Antig估計，該國今年的水果出口量，將由去年的400萬噸，急降至約250萬噸，而包括Unifrutti Tropical Philippines Inc.在內的食品生產商，亦已暫停部分業務。Unifrutti菲律賓總裁Alberto Bacani表示，香蕉必須每天收割，但到復工後，可能大部分水果已變質，必須扔掉。

事實上，菲律賓主要島嶼呂宋島自3月中旬至4月底一直處於封鎖狀態，該國南部的香蕉種植園和包裝廠集中的省份亦採取隔離措施。Antig稱，即使取消限制後，水果的出口將繼續受到影響，因為社會隔離預計將繼續實行，會限制工人數量。

根據聯合國糧食及農業組織2020年的報告，菲律賓約佔2019年全球香蕉出口量的20%，約佔亞洲總出口量的90%，其兩個主要市場是中國和日本。至於厄瓜多爾是全球最大的香蕉出口國。

新冠肺炎疫情爆發，令市場憂慮對全球糧食生產和運輸的影響，包括各國檢疫、染疫的工人、出口禁令和恐慌性購買，導致大部分雜貨店貨架空置。

Bacani估計，由於許多向東亞國家出口水果的農場都處於檢疫狀態，雖然厄瓜多爾的其他出口商可能會填補有關供貨缺口，但料影響日本的香蕉進口，接下來的兩周內料日本香蕉銷量將急劇下降。

日本香蕉進口商協會的發言人山田裕子亦稱，該國嚴重依賴從菲律賓的進口，但她並不知道短缺或價格上漲，也沒有意識到菲律賓出口商會減少出貨量。

中國水果營銷協會官員孟偉亦表示，該組織尚未註意到菲律賓香蕉進口量的任何變化，但指香蕉的本土產量和從緬甸的進口量均已增加。

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