港股格局：張智威料下一阻力在25400點
2020年04月15日 10:46
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信誠證券聯席董事張智威指出，新冠肺炎疫情由去年底發展至今，港股最低曾落到去21,139點，但其後急速反彈，一個月內已累積升逾3,000點。現時市場對好壞消息有一定預期，例如壞消息是每日新增確診或死亡數字，但目前歐美方面疫情似有見頂迹象，而內地亦持續好轉，至於好消息是環球央行重啟量寬。他相信港股將先行在兩萬四水平爭持，下一阻力在3月11日下跌裂口頂部約25,400點，下方支持在23,000點，料大市維持在上述區間上落。
近期物業管理股表現強勢，部分股份更屢創新高。張表示，物管股收入相對穩定，且行業受外圍經濟影響不大，但板塊息率不高，加上股價累升已多，如永升生活服務(01995)、保利物業(06049)、碧桂園服務(06098)及雅生活服務(03319)市盈率分別介乎39倍至60倍以上，現價估值偏貴，不妨待市盈率回落至40倍以下再考慮。他補充，隨着大市反彈，投資者或基金會選擇跌得較殘的股份追落後，因此物管股現時值博空間不大。
另外，大市氣氛好轉，「ATM」三大科網股走勢亦見好轉，騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)已分別逼近400元及200元關，張智威指當中最看好阿里巴巴，主要由於雲業務或電商業務增長持續加快，加上5月將會檢討第二上市的公司能否納入恒指成分股，阿里巴巴市值較騰訊大，未來有望「染藍」，料吸引資金追入，股價中長線有機上試早前高位220至230元水平，甚至250元水平。
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