港股格局：張智威料下一阻力在25400點

信誠證券聯席董事張智威指出，新冠肺炎疫情由去年底發展至今，港股最低曾落到去21,139點，但其後急速反彈，一個月內已累積升逾3,000點。現時市場對好壞消息有一定預期，例如壞消息是每日新增確診或死亡數字，但目前歐美方面疫情似有見頂迹象，而內地亦持續好轉，至於好消息是環球央行重啟量寬。他相信港股將先行在兩萬四水平爭持，下一阻力在3月11日下跌裂口頂部約25,400點，下方支持在23,000點，料大市維持在上述區間上落。

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