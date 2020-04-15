新冠肺炎：禁足令下消費減！「英國人至愛」恐大批報銷...

英國的新冠肺炎疫情嚴重，封城令已踏入第4周，民眾大多足不出戶，消費大減，導致英國人的至愛——啤酒，面臨大批報銷的危機。

外媒報導，英國傳統啤酒釀造工藝保護組織「純正麥芽啤酒運動」(CAMRA)舵手Tom Stainer表示，英國目前約有39,000間酒吧，每家酒吧平均有約15桶啤酒，每桶容量約50公升。以此計算，全國酒吧啤酒窖藏總量約2.9萬公升。

由於目前英國酒吧中窖藏的啤酒和巴氏殺菌啤酒，保存期限大約為3至4個月，而未經巴氏殺菌的精釀啤酒和純麥啤酒的窖藏時間僅6至9周。假如禁足令持續到夏天，在禁令實施前已釀造入窖的啤酒，都將因為到達保存期限而被迫棄掉。

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