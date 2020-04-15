【高盛推介】騰訊淡倉資金活躍
2020年04月15日 11:02
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(14日)升約1%。周三(15日)早段繼續跟隨大市上升，更一度突破400港元大位，高見400.6元。有券商指騰訊收入受到新冠肺炎疫情影響，但料手遊業務仍然鞏固，及在線上娛樂業務上具防守性。並料今年首季非國際財務報告準則純利可達230.38億元人民幣，按年升10%。該行維持「增持」投資評級。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認沽證，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,480萬元。此外，熊證則於過去5個交易日皆錄得資金流入，當中周二有約590萬元。
投資者如看淡，認沽證方面可考慮以行使價375至400元作為篩選產品的條件。並可留意當中槓桿最突出的騰訊沽證(22072)，行使價379.8元，2020年6月29日到期，實際槓桿10倍。
及當中價外幅度約5%，屬貼價的高槓桿騰訊沽證(20215)，行使價375.55元，2020年6月30日到期，實際槓桿9.8倍。
投資者如計劃部署熊證，可留意騰訊熊證(52062)，收回價415.01元，行使價417.51元，換股比率100，槓桿比率19倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
並可留意收回價稍遠一點的騰訊熊證(52232)，收回價418.18元，行使價420.68元，換股比率100，槓桿比率16.5倍。
相反，投資者如看好，認購證方面可考慮以行使價400至425元作為篩選產品的條件。並可留意當中槓桿最突出之一的騰訊購證(23245)，行使價420.08元，2020年6月22日到期，實際槓桿12.8倍。
投資者如計劃部署牛證，可留意騰訊牛證(60362)，收回價377.68元，行使價367.68元，換股比率500，槓桿比率12.2倍，少數低面值近牛證。
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