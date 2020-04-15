【高盛推介】騰訊淡倉資金活躍

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(14日)升約1%。周三(15日)早段繼續跟隨大市上升，更一度突破400港元大位，高見400.6元。有券商指騰訊收入受到新冠肺炎疫情影響，但料手遊業務仍然鞏固，及在線上娛樂業務上具防守性。並料今年首季非國際財務報告準則純利可達230.38億元人民幣，按年升10%。該行維持「增持」投資評級。

觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認沽證，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,480萬元。此外，熊證則於過去5個交易日皆錄得資金流入，當中周二有約590萬元。

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