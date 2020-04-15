【全球攬炒】富達指若經濟影響持續　企業盈利平均跌44%

富達國際最新調查顯示，全球經濟停擺或導致今年全球企業盈利大減。富達國際整合集團分析員觀點，指疫情衝擊若持續1年，他們普遍預期企業獲利將下滑，且全年跌幅估計達44%。若全球經濟在今年下半年復甦，預計企業獲利平均跌幅為27%。

另外，有過半數分析員認為，其所研究的企業償債能力將在未來一年出現問題，其中以工業、非必需品產業風險偏高；金融及科技業則相對穩健。

該行分析員普遍預期新冠肺炎疫情的影響範疇或更為廣泛，且影響歷時或更長。91%的分析員目前認為，疫情將為企業盈利帶來負面影響，也較上月調查時的76%高。而這91%當中的四分之三又預期，經濟停擺對企業盈利構成的負面影響不止於上半年，將延續至今年全年，亦較3月調查結果剛逾半數為高。

然而，在各周期性行業中，金融及科技企業的營運狀況看來較為理想，應可倖存於流動性緊縮期。有賴於自金融危機以來金融業資本結構的改善，以及各地央行對銀行業的支持，僅17%的金融業分析員預計所研究的企業將面對償債問題。

這次經濟停擺史無前例，相信不會立即進入復甦期，但分析員預料一些經濟復甦迹象將在一年內漸現。40%分析員預期所研究的行業將於未來12個月內步入初始擴張階段，僅16%的分析員預計所研究的行業將在一年內陷入衰退。

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