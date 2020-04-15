新冠肺炎：海航擬延期一年支付「13海航債」本息

受新冠肺炎疫情影響，深陷債務危機的海航集團周二(14日)向投資者發信致歉，擬就一筆周三(15日)到期的「13海航債」協商延期一年兌付，具體兌付方案以與投資者協商一致的意見為準。

該信件稱，因新冠肺炎疫情疊加影響，該集團航空、旅遊、酒店及商業等相關主營業務經營受到很大影響，雖然多措並舉全力推進復工復產，但短期內經營難以恢復到去年同期水平，現金流壓力巨大。

直至周二，海航一直與主要投資者協商展期事宜，並通過召開投資者電話會議方式進一步溝通，以及對展期方案進行表決。由於投資者數量較多，會議通知和準備工作存在一定不足，使得會議程序較為倉促。海航為此向全體投資者深表歉意。在債權人會議投票完成後，公司將如實披露相關信息。

據了解，該簡稱「13海航債」為2013年4月15日放行的7年期債券，規模為11.5億元人民幣(約12.6億港元)。而受上述消息影響，同系的「15海航債」急跌23.45%後中途停牌。

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