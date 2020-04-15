港元拆息︰1個月企1.59厘水平

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至0.94厘；1星期再降至1.19厘；與樓按相關的1個月略為回升至1.599厘，結束五連跌；3個月回落至1.91厘。

15/4/2020

隔夜 0.94095厘

1星期 1.19089厘

2星期 1.30720厘

1個月 1.59911厘

2個月 1.85054厘

3個月 1.91137厘

6個月 1.95411厘

12個月 1.96506厘

14/4/2020

隔夜 0.96310厘

1星期 1.23042厘

2星期 1.30720厘

1個月 1.59625厘

2個月 1.93423厘

3個月 1.94696厘

6個月 1.95143厘

12個月 1.95518厘

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