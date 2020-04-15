港元拆息︰1個月企1.59厘水平
2020年04月15日 11:40
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至0.94厘；1星期再降至1.19厘；與樓按相關的1個月略為回升至1.599厘，結束五連跌；3個月回落至1.91厘。
15/4/2020
隔夜 0.94095厘
1星期 1.19089厘
2星期 1.30720厘
1個月 1.59911厘
2個月 1.85054厘
3個月 1.91137厘
6個月 1.95411厘
12個月 1.96506厘
14/4/2020
隔夜 0.96310厘
1星期 1.23042厘
2星期 1.30720厘
1個月 1.59625厘
2個月 1.93423厘
3個月 1.94696厘
6個月 1.95143厘
12個月 1.95518厘
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