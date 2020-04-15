【外匯點評】熊俊傑：買加元沽美元　咩位係關鍵？

加拿大央行將於香港時間今晚(15日)10時公布議息結果，並在10時30分舉行記者會。加拿大央行已把隔夜利率訂於0.25%以下，並每周買入50億加元政府債券。刺激方案相當於2,600億加元，約該國的國內生產總值(GDP)之11%，以GDP佔比計算較美國、英國、德國、法國還要多。儘管加拿大央行已推行的刺激經濟措施規模已相當之大，在4月的政策會議議程中，投資者對於擴大資產購買規模至包括公司債務或省級債券仍然相當關注。

不過，此屬於非常規的短期操作，而何時及如何退市亦在市場上具一定程度的爭議性。因此，央行如非必要亦不會採用。此外，負利率在技術上亦是可能的，且官員們沒有排除此可能性，但參考日本及歐元區的例子，負利率實際上達致的效果至今令人質疑，所以負利率政策在短期內實行的可能性十分之低。

技術上，加拿大元在過去兩周在美元回軟之下走勢轉強，美元兌加元(USD/CAD)已由高位1.4667重返1.40以下。目前1.40為重要阻力，該位以下加元可望進一步走強。短線交易可於21天平均線(EMA)以下賣出美元兌加元，升穿21 EMA或1.40止蝕。

艾德證券期貨高級副總裁 熊俊傑

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