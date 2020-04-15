內地信託業5.4萬億人幣產品今年到期　恐掀違約潮

外媒報道，規模逾20萬億元人民幣(下同)的中國信託業今年將面對5.4萬億元的產品到期，作為影子銀行的重要組成部分，面臨的風險日益增加。

金融研究院高級研究員徐子鈞相信，2020年違約項目可能會更多，預計今年會達到約300個。受疫情影響，今年經濟增速大幅下滑，第一季實際經濟負增長已經是確定事件，這種情況下各個企業現金流都承壓，兌付壓力非常大。據統計，去年至少有118個信託產品違約。

據中國信託業協會數據，2019年第四季末行業風險資產按年激增近160%，至5,770億元，風險資產比率亦從2018年末的0.98%飆升至2.67%，為有紀錄以來最高水平。相比之下，中國商業銀行不良資產比率去年僅從1.83%微升至1.86%，顯示出信託行業資產質量正快速惡化。

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