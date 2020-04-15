【瑞通推介】金價徘徊7年高　SPDR金ETF購證精點

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場憧憬美國疫情逐步緩和，並將有多項措施重啟經濟活動，道指隔晚收報23,949點，升558點或2.3%。

恒指周二(14日)收報24,435點，升135點或0.5%，盤中曾升至24,546點的1個月高位。周三(15日)早段再升逾百點，一度重上24,600點，暫連升3個交易日。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾540萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾4,300萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周二其牛證街貨重貨區為收回價23,500至23,599點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

外電引述消息人士指，中信集團和中央匯金就對於中信証券及中信建投證券的合併可能性進行研究。消息帶動中信証券周二午後一度飆5.6%至15.34元，收市仍升3.3%，企15元。中信証券周二晚發通告指未獲悉有關合併傳聞，股份周三早段好淡爭持，於15元水平窄幅上落，其後升超過1%，高見15.24元，惟仍低於周二即市高位。周二分別有150萬和1萬元淨流入其好倉和淡倉。

環球主要央行推出更多貨幣和財政措施刺激經濟，加上避險需求持續，金價連日於超過7年高位徘徊，SPDR金ETF跟隨破位，周二漲3.4%收市，報1,258元，盤中觸及1,260元創逾7年高。連升6個交易日累漲95元或8.17%。SPDR金ETF周三早段略回，受制1,260元關口。周二有逾880萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有17萬元淨流入。

投資者憧憬英國疫情有望接近高峰，英鎊出現反彈，利好英國業務相關股份。近期獲長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅增持的長和，近日逐步回升，周二曾升至58.25元創1個月高，收升0.2%於57.95元。周三早段升1%，繼續試頂，逐步逼近59元，暫錄三連升。周二有25萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有1萬元淨流出。

內銀首季業績期將於4月下旬開始，按往年經驗，工商銀行或會於4月最後一周放榜。投資者關注疫情衝擊企業經營，對內銀資產質素帶來多大影響。工行自3月尾公布去年全年業績後，大部分時間在5.1至5.3元區間內橫行上落，周二平收於5.21元，亦是10天線所在位置。周三早段續徘徊於5.2元水平。周二有169萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有1萬元淨流入。

瑞通相關認股證之選擇：

長和輕微價外、中短期購證(25609，行使價63.88元，2020年10月到期，實際槓桿5.8倍。

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

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