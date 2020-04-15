新冠肺炎：傳Airbnb再撲水78億元　公司估值削半

各國就防止新冠肺炎傳播，齊齊推出旅遊限制，全球旅遊業受重創，房屋短租服務平台Airbnb上周才宣布已獲得10億美元(約78億港元)的新投資，有消息指Airbnb打算再融資10億美元。

外媒引述知情人士透露，Airbnb冀是次融資以填補資產負債表，挺過疫情危機。據悉，有份參與融資計劃的包含富達、普信、貝萊德、橡樹資本、阿波羅管理、Benefit Street Partners及Owl Rock Capital。

報道提到，受疫情影響，過去6星期Airbnb須向消取旅行的客戶退款，並預留2.5億美元補償房東。

知情人士稱，Airbnb將為新債務支付約9厘利息，較上一輪為低，但優先順位較高。換言之，若企業出現債務違約，新債的持有人可獲優先獲償付。另外，根據上一輪融資中股權交易部分，Airbnb的估值為180億美元，較該公司2017年的估值幾乎削半。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200