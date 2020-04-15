人民幣匯價靠穩　專家：料短期7至7.15區間波動

近日人民幣匯價保持平穩，在岸人民幣(CNY)現報7.0550兌每美元，按日微升55點子，離岸人民幣(CNH)則報7.0578，每百港元兌90.4元人民幣。

豐業銀行策略師高奇指出，中國銅庫存下降及銅價上漲，表明中國的經濟活動正恢復，從基本面對人民幣形成支持。中國人民銀行設定的人民幣中間價近期與市場預期基本一致，亦表明於持續的外部不確定之下，目前穩定的人民幣匯價符合中國利益。考慮隨着美國聯儲局資產負債表擴張，以及VIX恐慌指數下降，美元或會轉弱，維持看好人民幣表現。

華僑永亨銀行經濟師李若凡認為，內地經濟數據對人民幣影響不大，料匯價短期續由美元因素主導，主要於7至7.15區間內波動。

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