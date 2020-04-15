【高盛推介】恒指窄幅上落 牛熊證部署
2020年04月15日 12:59
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高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周三(15日)早段繼續上升，高見24,603點，突破1個月高位。惟及後升幅開始收窄，現時更倒跌。
就恒指現時倒跌，投資者可考慮吸納牛證作即市短線操作。但選擇牛證時建議選擇足夠收回距離的產品，從而減低收回風險。投資者可留意恒指牛證(65876)，收回價23,568點，行使價23,468點，換股比率10,000，槓桿比率25.5倍。
並可留意收回價在23,000點「大位」水平的恒指牛證(67724)，收回價23,018點，行使價22,918點，換股比率10,000，槓桿比率17.6倍。
遠牛選擇可留意收回價更遠的恒指牛證(65280)，收回價22,959點，行使價22,859點，換股比率10,000，槓桿比率18.1倍。
相反，投資者如計劃部署熊證，貼熊選擇可留意恒指熊證(56175)，收回價24,800點，行使價24,900點，換股比率10,000，槓桿比率32.1倍，高槓桿貼熊證。
並可留意收回價稍遠，在24,900至25,100點間的恒指熊證(63165)及熊證(54868)。熊證63165，收回價24,938點，行使價25,038點，換股比率10,000，槓桿比率25.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。熊證54868，收回價25,088點，行使價25,188點，換股比率10,000，槓桿比率22.8倍，25,000點「大位」以上熊證。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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