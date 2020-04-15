【外匯點評】陳正犖：日圓或續走強

近日風險資產回升，早前實際投資者及日本零售投資者對日圓累積不少淡倉，不過我們認為已到達偏高水平，這些投資者或容易受挾淡倉活動影響，日圓屆時或容易轉強。另外，日本退休基金沽售日圓的彈藥已差不多用完，同時其他投資者越趨保守，減少承受風險，都令在岸日本投資者減少沽售日圓。

同時，聯儲局早前宣布「大街借貸計劃」詳情，加上近日一連串貨幣互換協議、隔夜回購及無限量寬操作，注入大量美元流動性，進一步紓緩離岸及在岸融資壓力，更為持續地打擊美元氣氛，或有利日圓。

此外，有關各國「封城」等措施對經濟造成的影響令人擔憂。當刺激措施或將在6月初到期時，市場波動性重現，對避險資產的需求或會再增加，日圓亦會是主要受惠者。

技術上，美元兌日圓的關鍵水平為106.90，若未有跌穿，則有機會重試108.30，為200天線和水平阻力，若跌穿，則可能下試2019年8月低位104.50位置。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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