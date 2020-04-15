新冠肺炎：澳洲發債規模達647億　破紀錄

為應對新冠肺炎帶來的經濟衝擊，澳洲政府早前宣布推出大規模財政刺激措施，當局周三(15日)發債130億澳元(約647億港元)，為有關措施進行融資，集資金額打破2017年的110億澳元紀錄。

不過，澳洲新公布的4月份消費信心暴跌17.7%，為史上最衰，至75.6點，再加上避險情緒升溫，令澳元扭轉過去7天的升勢，最多跌1.66%，低見63.35美仙，每澳元低見4.9105港元。

澳元下挫拖累紐元受壓，低見60.17美仙，挫1.46%，每紐元低見4.6646港元。英鎊亦顯著回落，跌最多0.92%至1.2507美元，每英鎊低見9.6945港元。

加拿大央行稍後公布議息結果，料基準利率維持0.25厘，加元偏軟，曾挫0.69%至71.54美仙。

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