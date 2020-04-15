滙豐環球投資管理內地推「高入息債券基金」

滙豐環球投資管理周三(15日)公布，透過基金互認安排在中國內地推出滙豐亞洲高入息債券基金，為該行首隻北上的亞洲固定收益基金。

滙豐環球投資管理亞洲信貸主管兼聯席基金經理梅立中稱，近期投資市場波動及不確定性加劇，導致高收益債券的信貸息差大幅擴濶。然而，亞洲信貸市場的基本面仍保持穩健。各大央行推出大規模寬鬆政策，加上環球市場追逐高收益投資，相信均會繼續支持2020年亞洲信貸市場的表現。

滙豐環球投資管理分銷業務銷售主管白韋恩(Alison Brown)表示，該基金截至2020年3月底的資產管理規模已超過10億美元；將與在上海的合資公司夥伴滙豐晉信共同合作，繼續擴大在內地的分銷網絡。

滙豐晉信基金管理將擔任該基金在內地的代理人，而該基金將率先透過滙豐銀行(中國)進行分銷，其後將由其他境內分銷商分銷。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200