新冠肺炎：傳美國百貨公司J.C. Penney研申破產保護

外媒引述消息人士指出，美國大型連鎖百貨公司J.C. Penney為應對疫情對營運帶來的衝擊，委任顧問研究申請破產保護的可能性。

為防止疫情擴散，J.C. Penney據悉被迫關閉全美國850家分店。消息人士表示，儘管疫情令J.C. Penney收入勁減，但仍有足夠現金維持未來數月營運。不過，集團仍考慮申請破產的可能，以作為重塑其不可持續財務狀況並節省債務的一種方式。

消息人士指出，J.C. Penney已聘請投資銀行Lazard Ltd和律師事務所Kirkland＆Ellis LLP的顧問，研究聲請破產保護的可能性。據悉，該需要在本月15日償還約1,200萬美元的債務，然後在6月償還1.05億美元債券。此外，每年還需應對約3億美元的利息支出，與2023年到期的逾20億美元的債務。

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