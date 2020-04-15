新冠肺炎：消費者對清還帳單感擔憂　千禧世代料欠款過萬

環聯市場調查發現，七成受訪的香港消費者表示，新冠肺炎疫情已對其家庭收入造成負面影響。此外，有一成香港成年人預計未來家庭收入將受到影響。

受負面影響的受訪消費者當中，有69%對目前自己的帳單和借貸還款能力感到擔憂。他們預計，平均而言，於不久將來的帳單欠款約9,600港元，而千禧世代(於1980年至1994年出生)則高達10,600元。

值得留意，造成相關財政顧慮的主要原因，有57%受影響的香港成年人工時已被削減，調查亦發現17%的受訪者因疫情而失去工作。

受疫情影響財政的人中，51%的受訪消費者指會動用積蓄去繳交現時的帳單。43%表示將向朋友或家人借錢。而每5位就有2位受疫情影響財政的人指，已經接觸擁有信貸帳戶的公司，並與之商討其他還款方案。

環聯對香港及世界各地的成年人進行是次調查，目的是為更了解新冠肺炎疫情對消費者的財政影響。香港的調查剛於4月初完成，共訪問1,081位成年人，為一系列針對疫情所帶來的持續財政影響的定期調查之一。

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