【大行報告】高盛：料今年全球5G智能手機付運量1.7億部
2020年04月15日 14:46
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(Getty Images圖片)
高盛發表報告，據中國工信部資料，內地首季5G智能手機付運量為1,400萬部，按季升8%；單計3月的付運量為620萬部，按月升1.61倍。
該行估計，全球5G智能手機於今年付運量共1.7億部，惟受新冠肺炎疫情影響，今年首季付運下降；2021年付運量則約4.5億部。
在大中華智能手機產鏈中，高盛給予「買入」評級包括中芯國際(00981)、卓勝微(300782.SZ)及立訊精密(002475.SZ)等。相反，建議「沽售」的股份則包括ASM太平洋(00522)及瑞聲科技(02018)。
另外，該行亦審視內地智能手機首季鏡頭像素情況，評測華為、小米(01810)、OPPO及Vivo首季推出的36款型號。今年首季每個手機鏡頭平均配置4.5個鏡頭，其中小米每部手機配置約4.8個鏡頭、OPPO及Vivo首季每部機均配置約4.7個鏡頭。
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