【大行報告】大摩：料舜宇手機鏡頭出貨量高於全年指引
2020年04月15日 14:56
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摩根士丹利發表報告指出，隨着內地市場回穩，內地智能手機代工商於今年第二季不會如iPhone般銷量下滑，估算舜宇光學科技(02382)第二季產品出貨量至少達到按季持平，甚至錄得按年增長。
該行稱，舜宇光學今年首季旗下鏡頭模組出貨量按年升43%，手機鏡頭出貨量按年增37%，增速高於全年公司指引，主因去年首季基數較低。
大摩重申對舜宇持「增持」評級，目標價150港元，估計其全年手機鏡頭銷量指引可輕易高於預期，預期其手機鏡頭銷量按年升9%至10%，至今年底前每月可維持產品出貨量1.2億至1.3億件。
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