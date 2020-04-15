【大行報告】大摩：料舜宇手機鏡頭出貨量高於全年指引

該行稱，舜宇光學今年首季旗下鏡頭模組出貨量按年升43%，手機鏡頭出貨量按年增37%，增速高於全年公司指引，主因去年首季基數較低。

大摩重申對舜宇持「增持」評級，目標價150港元，估計其全年手機鏡頭銷量指引可輕易高於預期，預期其手機鏡頭銷量按年升9%至10%，至今年底前每月可維持產品出貨量1.2億至1.3億件。

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