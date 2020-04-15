新股專輯：騰訊有份！祖龍娛樂擬年內赴港上市
2020年04月15日 15:45
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再有騰訊(00700)投資的企業計劃上市！中國手機遊戲開發商祖龍娛樂已向聯交所遞交上市申請，據外媒報道，該公司擬今年內赴港上市，集資約1億至2億美元(約7.8億至15.6億港元)。
初步招股文件披露，騰訊持有祖龍娛樂17.5%的股權；中國影視及遊戲公司完美世界(002624.SZ)持有23.1%股權。祖龍娛樂旗下的遊戲包括《龍族幻想》、《萬王之王3D》、《天空紀元》等。
該公司去年轉虧為盈，錄得盈利1.19億元人民幣(下同)，2018年同期虧損7,450萬元；收入按年增加22.65%至10.67億元；毛利率為83.4%，按年上升3.3個百分點。
2019年平均月活躍用戶344.21萬名，按年增加12.68%，但較2017年下跌19.76%；平均月付費用戶則達50.15萬名，按年上升24.31%，較2017年亦跌23.12%。每名用戶每月平均收入為26元，按年增加8.33%。
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