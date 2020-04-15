新股專輯：騰訊有份！祖龍娛樂擬年內赴港上市

該公司去年轉虧為盈，錄得盈利1.19億元人民幣(下同)，2018年同期虧損7,450萬元；收入按年增加22.65%至10.67億元；毛利率為83.4%，按年上升3.3個百分點。

2019年平均月活躍用戶344.21萬名，按年增加12.68%，但較2017年下跌19.76%；平均月付費用戶則達50.15萬名，按年上升24.31%，較2017年亦跌23.12%。每名用戶每月平均收入為26元，按年增加8.33%。

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