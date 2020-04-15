5日賣平25萬！東涌東堤灣畔累劈155萬沽

中原陳旭明表示，東涌東堤灣畔5座低層B室，實用面積759方呎，套三房間隔，叫價930萬港元，業主放盤已近一年，落價幅度一直不多，直至近期疫情影響，最新一口價降至830萬元，日前一個高層同類型單位以800萬元賣出後，惟有接受現實減價，最終以775萬元沽出，呎價10,211元。

他續稱，新買家為上車客，見最近同類單位成交價約800萬元，於是大膽落票議價，最終以低價入市上車，做價較5日前同類型單位成交再平25萬元或3%。

據了解，原業主則於2005年以235萬元買入單位，持貨約15年轉售單位，帳面獲利540萬元，單位期內升值約2.3倍。東堤灣畔本月至今錄得6宗買賣，比上月同期4宗多，主要因為部分業主擔心後市，肯增加議價空間，因此刺激成交加快。

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