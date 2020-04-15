【市後重點睇】道期跌300點 布油挫逾4%
2020年04月15日 16:18
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(Getty Images圖片)
美匯指數重越99關，離岸人民幣(CNH)處7.0662，港匯企7.7511，美元兌日圓升上107.36，歐元報1.0929，英鎊回軟，最新報1.2518。金價最新報1,711美元。布油跌逾4%至28.13美元，紐油跌逾3%報19.44美元。道指期貨下跌317點。
●市後關注點
-20:30 美國3月零售銷售、美國4月紐約聯儲製造業指數
-21:15 美國3月工業生產、美國3月設備使用率
-22:00 美國2月商業庫存
-22:00 加拿大央行議息
●港股先升後跌，恒生指數全日收報24,145點，跌290點或1.19%，主板成交1,120億港元。https://bit.ly/2Vz3jkq
-龍湖股東折讓配股，股價收挫7.87%。
●A股快報：滬綜指收跌16點，外資淨買入33億人民幣。 https://bit.ly/2K8BoTj
●人行周三(15日)正式實施首階段定向降準，並開展1,000億人幣MLF操作，利率由此前的3.15厘，下調至2.95厘。
●亞洲股市：日股收跌88點，韓股跌0.3%。
●【糧食危機】無人收割！菲律賓香蕉出口料大縮四成。
●【全球攬炒】噩夢成真？美國失業率4月或突破20%。
●【全球救市】傳東京向中小企提供1.5萬億日圓信貸額度。
●新冠肺炎：
-內地首季航空客運量挫逾五成，行業勁蝕近400億人幣。
-澳洲發債規模達645億，破紀錄。
-海航擬延期一年支付「13海航債」本息。
-禁足令下消費減！「英國人至愛」恐大批報銷...
-傳Airbnb再撲水78億元，公司估值削半。
-新加坡3月私人住宅銷量大跌32%。
-傳美國百貨公司J.C. Penney研申破產保護。
-消費者對清還帳單感擔憂，千禧世代料欠款過萬。
●大行報告：
-高盛：料今年全球5G智能手機付運量1.7億部。
-大摩：料舜宇手機鏡頭出貨量高於全年指引。
●「疫」市增兵！抖音母企擬全球招聘1萬個職位。
●港府：香港預算赤字或高達3,000億元。
●人民幣匯價靠穩，專家：料短期7至7.15區間波動。
●內地信託業5.4萬億人幣產品今年到期，恐掀違約潮。
●滙豐環球投資管理內地推「高入息債券基金」。
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