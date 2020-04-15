【市後重點睇】道期跌300點　布油挫逾4%

美匯指數重越99關，離岸人民幣(CNH)處7.0662，港匯企7.7511，美元兌日圓升上107.36，歐元報1.0929，英鎊回軟，最新報1.2518。金價最新報1,711美元。布油跌逾4%至28.13美元，紐油跌逾3%報19.44美元。道指期貨下跌317點。

●市後關注點

-20:30 美國3月零售銷售、美國4月紐約聯儲製造業指數

-21:15 美國3月工業生產、美國3月設備使用率

-22:00 美國2月商業庫存

-22:00 加拿大央行議息

-龍湖股東折讓配股，股價收挫7.87%。

●人行周三(15日)正式實施首階段定向降準，並開展1,000億人幣MLF操作，利率由此前的3.15厘，下調至2.95厘。

●亞洲股市：日股收跌88點，韓股跌0.3%。

●【糧食危機】無人收割！菲律賓香蕉出口料大縮四成。

●【全球攬炒】噩夢成真？美國失業率4月或突破20%。

●【全球救市】傳東京向中小企提供1.5萬億日圓信貸額度。

●新冠肺炎：

-內地首季航空客運量挫逾五成，行業勁蝕近400億人幣。

-澳洲發債規模達645億，破紀錄。

-海航擬延期一年支付「13海航債」本息。

-禁足令下消費減！「英國人至愛」恐大批報銷...

-傳Airbnb再撲水78億元，公司估值削半。

-新加坡3月私人住宅銷量大跌32%。

-傳美國百貨公司J.C. Penney研申破產保護。

-消費者對清還帳單感擔憂，千禧世代料欠款過萬。

●大行報告：

-高盛：料今年全球5G智能手機付運量1.7億部。

-大摩：料舜宇手機鏡頭出貨量高於全年指引。

●「疫」市增兵！抖音母企擬全球招聘1萬個職位。

●港府：香港預算赤字或高達3,000億元。

●人民幣匯價靠穩，專家：料短期7至7.15區間波動。

●內地信託業5.4萬億人幣產品今年到期，恐掀違約潮。

●滙豐環球投資管理內地推「高入息債券基金」。

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