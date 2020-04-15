【fb直播】港股仲有冇上升動力？

隔晚美股做好，不過港股周三(15日)反覆下跌，恒指高開64點後，一度最多升168點，但之後美股期貨回吐，大市即刻腳軟，最後跌290點收市，成交繼續破千億。港股自上月低位至今，已反彈逾3,400點，現水平調整是否正常？短期再上動力又是否足夠？

國際貨幣基金組織(IMF)預料今年全球經濟萎縮3%，資金繼續流入避險資產，金價持續高企。各國央行大力「放水」情況下，國際金價會唔會繼續上？依家先追入黃金相關股份仲博唔博得過？

原油需求受疫情影響持續低迷，減產似乎都幫唔到手，紐約期油又再返去20元水平，呢個時候買入油股或者期油ETF值博率有幾高？

《東網Money 18》搵嚟大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

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