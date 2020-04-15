【疫境奇葩】這個拉美小國經濟有望增長53%

國際貨幣基金組織(IMF)周二(14日)發表了最新《世界經濟展望》報告，估計2020年全球GDP負增長3%，惟報告同時點出，有個拉美地區小國經濟有望實現53%的大幅增長。

外國傳媒報道，雖然全球經濟陷入1930年代「大蕭條」以來最嚴重衰退，但位處拉美、叢林密布的蓋亞那(Guyana)，將成為全球經濟擴張最快的國家，並將成為2020年整個美洲唯一能實現增長的國家。

受惠於該國開始開採據估計儲量達80億桶的大型近海油田，蓋亞那正成為一個主要的石油生產國，並吸引了埃克森美孚、中海油，以及Tullow Oil等能源公司在當地投資。埃克森美孚更預測，到2025年，蓋亞那每天將至少生產75萬桶石油。

新冠肺炎及油價暴跌，有為這個國家帶來負面影響，但只不過是經濟增長少一些而已。IMF去年10月曾預測，該國2020年經濟增長86%，最新將該國今年的經濟增長預測下調至53%，但仍是極大的增幅。

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