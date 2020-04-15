IEA料全球石油需求破底！布油冧半成　紐油見18年低

國際能源機構(IEA)表示，由於新冠肺炎疫情爆發遏制需求，全球經濟受挫，預料今年全球石油需求將下降至創紀錄水平。

國際油價急速下跌，布蘭特期油曾瀉逾半成，低見每桶27.96美元，現跌4.09%至28.39美元；紐約期油一度跌4.5%，見19.2美元的2002年2月低位，最新跌幅收窄至2.88%，報19.53美元。

外媒報道，IEA周三(15日)發布月報，預計2020年石油需求較上年減少每日930萬桶，隨着需求下降超過石油輸出國組織及盟友(OPEC+)的減產量，石油儲備可能會飽和。

IEA又預計，4月份石油需求按年減少每日2,900萬桶，至1995年以來的水平；OPEC+達成減產協議後，5月的石油產量預計破紀錄減少每日1,200萬桶。第二季度石油需求按年減少每日2,310萬桶。

IEA指出，目前還沒有可行的協議能夠削減足夠多的供應，以抵銷短期需求的損失，並補充，OPEC+和二十國集團(G20)達成的產量協議，不會立即讓市場恢復平衡。

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