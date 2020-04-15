招商局港口：冀全年港口吞吐量按年持平

不過，他認為要完成全年目標是非常大的挑戰，因為經濟從停止到啟動需時，但國內生產能力穩健，預期在疫情下，大量訂單向內地轉移，對前景還是保持樂觀，期望能實現全年目標。

他亦預計，疫情對港口的影響屬短期，至於會否轉化為中期影響，仍視乎疫情會否持續發展。另外，疫情期間集團沒有停工。

對於各地因疫情爆發而限制交通，董事總經理白景濤指出，旗下港口堆積大量貨櫃運不出去，2至3月情況較嚴重，隨着內地復工復產，情況至4月有所緩解，惟問題仍存在，正積極與當地政府協調，尋找新的集裝箱場地。

鄧指出，年內10個碼頭投資項目，其中8個於3月已進行交割，其餘兩個爭取在第2季完成交割。今年碼頭收購方面，戰略上會圍繞東西、南北、一帶一路路線。

白補充，不論是收購項目或出售資產，均會以商業可行、股東收益最大化為目標，並於區域、業務、企業發展取得均衡。

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