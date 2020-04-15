【零售浩劫】內地客急降！莎莎上季港澳同店銷售跌近六成

在香港及澳門特區，零售及批發營業額按年下跌62%，同店銷售則下降59.6%，主要由於內地客的交易宗數急跌80.8%，雖然本地客按年上升4.1%，但整體交易宗數仍然錄得43.4%跌幅。而本地客及內地客的每宗交易平均金額則分別下跌19.9%及上升2.8%，惟顧客組合的比例轉變，本地客每宗交易平均金額較小但交易宗數變為佔大多數，故整體每宗交易平均金額下跌34.6%。

集團指，由於香港及澳門特區政府實施多項限制人流進出口措施，以控制新型冠狀病毒傳播，令內地旅客人數大跌，拖累季內內地客的交易宗數急劇下降。此外，由於澳門特區賭場停業兩星期、香港特區部分邊境鐵路站關閉，以及業務需求大減，部分店舖亦於1月底開始短期暫停營業或縮短營業時間，以減低集團的店舖營運成本，也是銷售下降的原因之一。

集團已於本財政年度下半年關閉9間店舖，以節省租金開支，未來將繼續縮減香港特區的店舖網絡，以及向未約滿的業主尋求短期租金減免。此外，集團亦已大幅刪減各部門的非必要及非生產性開支，並精簡人手部署，採取減薪及放無薪假等短期節流措施，務求降低營運成本。

由於現時以本地客的銷售貢獻為主，集團將繼續調整產品組合，以迎合本地顧客對防疫用品及其他美妝產品的需求。為保存現金水平和控制產品過期的風險，集團將繼續嚴格控制存貨水平，淘汰銷售表現欠佳或存貨過多的產品。自去年下旬開始，集團已進一步降低存貨水平，現金水平仍然足以應付其現時業務所需。

季內，香港及澳門特區以外之市場(包括中國內地、新加坡、馬來西亞和電子商貿)的零售及批發業務營業額則下跌27%，主要受新型冠狀病毒擴散影響，中國內地及馬來西亞的大部分零售店由2月初及3月中旬分別開始暫停營業，導致季內營業額分別下跌51%及16.9%。電子商貿業務則因疫情而中國內地的物流服務於2月上、中旬受阻，而新加坡則因集團早前宣布撤出當地零售市場，所有店舖已陸續於2020年3月31日前關閉結業。

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