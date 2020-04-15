拍賣會推32項物業沽3伙　銅鑼灣銀主盤低市價9%售

銀主物業減價奏效。環亞拍賣今日(15日)舉行拍賣會，推出32項物業，沽出3項物業，其中2項為銀主盤。其中銅鑼灣駱克道441號及謝斐道440號駱克大廈A座低層A6室銀主盤，實用面積552方呎，分間四間房，開價650萬元，以710萬元拍出，較市價780萬元低約9%。該物業早前曾多次推出拍賣，最初開價700萬元。

此外，西貢井欄樹村雙號前座及後座全幢銀主盤，地段面積635方呎，物業僅提供45%業權，以開價145萬元沽出。

至於最後一項為大坑施弼街12至13號四海大廈低層B室，屬業主盤，實用面積540方呎，開價650萬元，以670萬元拍出，屬市價。

西沙路西徑村單號2樓連天台，建築面積700方呎，屬業主盤，開價520萬元，承價至620萬元，未到價收回。

環亞拍賣區蘊聰表示，由於政府推出限聚令，故延遲一周、並把拍賣會移師至另一個面積較大的場地舉行。而為預防新冠肺炎，該拍賣行要求準買家入場前需要量度體溫，而場地內提供9排座位，每排提供16個座位，每隔4個座位相隔約2米。

他又指出，今日出席人數高達100名人士，較預計高，但競投氣氛不算熱烈。

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