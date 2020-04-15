【旅業蕭條】金茂酒店入住率僅25%　料次季續弱

公司指出，疫情對中國酒店行業乃至旅遊業產生了巨大衝擊，公司的酒店及觀光業務亦受到顯著影響，旗下各酒店在疫情期間保持營業狀態，但出租率顯著下降；金茂大廈觀光業務鑑於營運安全考慮以及應上海市文旅局要求，於1月24日下午停止營業，恢復開放時間尚未確定；寫字樓租賃業務短期內較為穩定。

由於國內各地疫情管控政策仍然從嚴，居民出行及商旅活動依然謹慎、大型會議展會取消等因素，預計第2季旅遊業、酒店旅遊業消費按年依然大幅下降。行業消費恢復的速度仍然受很多因素影響，預計公司上半年酒店以及相關業務的經營業績難以幸免受疫情影響所累，入住率亦將承受更大壓力。

此次疫情雖然對公司短期運營造成了重大影響，但目前公司現金流充裕，不影響償債能力，也不影響長期經營和戰略發展。

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