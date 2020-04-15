剃特朗普眼眉！克魯格曼：僅這兩種人想盡快重啟經濟

外國傳媒報道，《紐約時報》專欄作家、一直狠批美國總統特朗普施政的2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)表示，特朗普目前想盡快重啟經濟，勢鑄成大錯！

克魯格曼指出，據他了解，流行病學家看法一致，就是目前未是時機考慮放寬社交距離規定！一旦鬆懈下來，可能會激發第二波疫情。

他批評，此刻大力催促重啟經濟的不是「正貨」經濟學家，而是兩種人：怪人(cranks)和朋黨(cronies)。第一種人可能以經濟學者自居，但因言行怪異而往往被真正的經濟學家視為怪人，美國白宮貿易顧問納瓦羅之流就屬這類；第二種人是與特朗普關係密切的商業人士，患有所謂「富豪症」，即傾向認定自己因富而較別人聰明，自以為見解高人一等。至於特朗普，想必指望強勁的經濟成為連任的政績。

克魯格曼表示，此刻必須面對的現實是，重啟經濟應有兩大先決條件：一是大幅降低感染人數；二是篩選人數大增。除非已達到這兩個條件，否則不應輕易重啟經濟。

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