經濟危機！內地586家銀行恐面臨極大考驗

外國傳媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)估計，中國即使在政策刺激和企業復工後，今年經濟成長料僅1.2%，意味着中國人民銀行(即中國央行)去年壓力測試被列為「高風險」的586家銀行，可能遭遇極大考驗。

IMF報告指出，這場危機對於全球金融體系的穩定性構成嚴重威脅，儘管銀行業自2007至2009年金融危機以來，已建立強大資本及流動性緩衝，但經濟景氣可能面臨深度下滑，恐使這些緩衝面臨考驗，只要經濟活動突然停滯持續的時間愈長，銀行信貸虧損的可能性就愈大，同時資產價格下跌，預料會導致銀行高風險證券投資組合帶來損失。

人民銀行去年曾對1,171家、資產合計佔中國銀行業近3/4的銀行進行壓力測試，結果顯示，一旦中國今年經濟增長降至5.3%(輕度衝擊)時、將有90家銀行將無法通過測試，若增長降至4.15%(重度衝擊)時、將有159家將無法通過測試。

根據人行數據，中國「高風險」金融機構佔比逾13%、多達586家；就30家大中型商業銀行的壓力測試結果顯示，在重度衝擊(經濟增長降至4.15%)的情景下，有超過一半未通過壓測。這意味着一旦中國經濟增長大幅下滑至IMF估計的1.2%，其金融體系可能遭遇極大考驗。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200