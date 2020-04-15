耀才證券主席生辰獲贈心思禮物　同賀集團銀禧之喜

今年是耀才證券於港交所主板上市十周年，更迎來集團成立25周年的銀禧之喜，乃集團業務發展的重要里程碑。集團員工藉此重要時刻，為葉主席送上由全體員工的個人照片精心拼砌而成的「25周年標誌」，及滿載員工祝福心意的生日卡，祝賀葉主席一手創立的耀才登上銀禧臺階，並祝願未來更上一層樓，迎接更多、更豐盛的25年。

葉主席對於今年的生日會，有點百感交集，一來收到這份饒富意義的生日禮物，非常驚喜及感動，感謝同事們精巧心思，更感激全體員工無論市況順逆，在「疫境」下仍緊守崗位，與集團共同成長，逆市創出輝煌業績；近日「疫情」雖然有緩和的迹象，但始終未完全解除威脅，生日的其中一個願望是盼望香港人早日「除罩」重現笑容，香港經濟盡快走出困局。

葉茂林主席表示，集團於過去25年間，從一家扎根本地的券商，發展至今，搖身一變為上市券商龍頭，過程充滿艱辛和挑戰，但有賴廣大客戶多年來的堅實支持，以及一班員工盡心盡力的打拚和貢獻，令集團業務規模遍及中港，並不斷壯大。展望未來，葉主席期望集團上下同心，立足香港、輻射全球，成為一間國際化的港資券商。

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