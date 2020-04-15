【你冇睇錯】首季補地價收入僅3000元　料創紀錄新低

地政總署公布，今年第一季補地價收入為3,000元。相比去年第四季逾5.86億元大幅下挫，並料為有紀錄季度最少，相信是受到新冠肺炎疫情肆虐，補地價工作叫停影響。

上季有三個地段以私人協約方式批出，其中一幅位於香港仔，批予香港房屋協會作公共租住屋邨發展用途、而另一幅位於馬鞍山，批予香港房屋委員會作公營房屋發展用地、第三幅位於青衣，批作動物福利中心發展用途。

【二手續劈價】

另外，二手跌勢持續，市場再錄不少大幅減價出售個案。

●5日賣平25萬！東涌東堤灣畔累劈155萬沽

中原陳旭明表示，東涌東堤灣畔5座低層B室，實用面積759方呎，套三房間隔，叫價930萬港元，業主放盤已近一年，落價幅度一直不多，直至近期疫情影響，最新一口價降至830萬元，日前一個高層同類型單位以800萬元賣出後，惟有接受現實減價，最終以775萬元沽出，呎價10,211元。

他續稱，新買家為上車客，見最近同類單位成交價約800萬元，於是大膽落票議價，最終以低價入市上車，做價較5日前同類型單位成交再平25萬元或3%。

據了解，原業主則於2005年以235萬元買入單位，持貨約15年轉售單位，帳面獲利540萬元，單位期內升值約2.3倍。東堤灣畔本月至今錄得6宗買賣，比上月同期4宗多，主要因為部分業主擔心後市，肯增加議價空間，因此刺激成交加快。

●業主急出貨！粉嶺名都呎售10463元 料近兩年最平

二手樓價「尋底」，粉嶺私樓呎價僅守1萬元。中原陳夑佳表示，粉嶺名都1座低層G室，實用面積454方呎，三房間隔，3月底放盤時叫價約528萬元，吸引4組客人同時洽購，最終以475萬元獲承接，呎價10,463元，低市價至少5至8%。呎價料屬項目至少近兩年新低。

他續稱，同區鄰近港鐵站私樓，相若呎價現時難有其他選擇。而上址為自住物業，原業主近期有套現需要，加上物業質素影響，才大幅降價出貨。

而原業主則於2005年以116萬元購入上址，持貨15年，是次沽出單位帳面獲利約359萬元離場，單位升值約3.1倍。

●屯門怡峰園兩房戶低市價8%售 放盤1日獲承接

中原地產鍾宏遠表示，近期不少買家積極物色筍盤，平價或減價盤一般都快速被吸納。屯門怡峰園1座中層E室，實用面積526方呎，兩房間隔，叫價600萬港元，經議價後，業主願減15萬元，放盤僅1天，速獲買家以585萬元承接，折合實用呎價約11,122元，低市價約8%。

他指出，新買家為用家，自農曆新年後開始睇樓，當時同類型單位做價大約640萬元，見近期已明顯回落。成交單位原業主於2009年8月以163萬元買入，現帳面獲利422萬元，期內升值約2.6倍。

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