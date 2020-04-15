另類指標！想知今次史詩式災難幾時見底？可留意朱古力...

外國傳媒報道，全球朱古力需求原來與經濟息息相關，例如上次2008至2009年金融海嘯時，全球可可豆需求下滑，目前又再度下降。

報道訪問了7位專家及業界人士，結果顯示全球朱古力消費最大的歐洲地區，今年首季需求可能跌1至11%，北美地區則可能跌3至7.5%，歐美跌幅中位數分別為3%及5.3%。由於國際需求衰退，專家估計亞洲地區工廠的加工量將大減9%。

大宗商品諮詢機構J. Ganes Consulting指出，疫情愈趨嚴重會令甜品需求驟降，預料第2季銷售跌幅惡化。

除了需求外，全球最大的可可豆生產國，加納及象牙海岸為了保障當地農民生計，推出生活收入差異，讓加工廠採購可可豆成本上升，也讓朱古力需求愈易受疫情影響。

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