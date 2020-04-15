保監局發出第三個虛擬保險牌照　將首推寵物保險

保險業監管局宣布，今天向第三間虛擬保險公司發出快速通道授權。該公司為科技初創企業，擁有自行研發的系統，能把由顧客開戶至償付申索的整個保險業務流程自動化。該公司將按集團架構及策略，主力雙線發展科技創新以及保險服務。

局方指，有關保險公司會首先推出寵物保險，之後逐步提供醫療保險，以及針對中小型企業的網絡保險。該公司將重點建立夥伴關係和生態圈，與其他在價值鏈上的服務提供者產生協同效應，以創造商機、帶動金融普及化等。

據指此次獲得虛擬保險牌照的公司為OneDegree，該公司於聲明指出，目前已成功打造其專有的數碼平台，為整體保險業務流程提供支援，並將利用其專有科技推動產品創新及提高保險業務效率，力求提供更優質數碼體驗。

OneDegree行政總裁李俠恩表示，與業內的其他公司相比，該公司能更快針對最新趨勢及消費者需求變化作出反應。另外，公司營運模式具成本效益，能夠打造更多創新產品，以填補市場上的保障缺口，例如寵物保險等。

保監局行政總監張雲正表示，隨着三間虛擬保險公司加入市場，當中兩間銷售非人壽保險，一間銷售人壽保險，可見保險科技領域更具活力，且越趨多元化。近日新冠肺炎疫情有助展示如何善用科技，應對營運上的挑戰。

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