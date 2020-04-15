新股專輯：康方生物次日孖展超購增至逾162倍
2020年04月15日 18:40
東網電視更多新聞短片
市場資金追棒尚未有盈利或收入生物科技企業。康方科技(09926)周三(15日)踏入招股期第2日，孖展認購熱烈。綜合12間券商數據，累計為其借出逾422億港元孖展額，相當於公開發售超額認購162.72倍。
其中，耀才證券(01428)累計借出近102億元，信誠及輝立分別累借90及84億元；中資券商富途借出99.5億元。
康方科技將於周五(17日)「截飛」發售逾1.59億股，其中約10%作公開發售，招股價每股14.88至16.18元，集資最多25.81億元，每手1,000股，入場費16,343.05元，預期4月24日首掛。
相較之下，另一隻新股馬來西亞樓宇建造承包商Rimbaco(01953)反應較冷淡，同樣第2日招股，惟孖展額仍未足額。該公司計劃發售3.15億股，招股價每股0.4至0.46元，集資最多1.45億元，每手5,000股，入場費2,323.18元，預計本月28日掛牌。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！