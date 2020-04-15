【全球救市】歐債危機翻版恐一年內重臨

外國傳媒報道，全球為應對疫情，連向來不喜舉債的德國也提出了1,500億歐元(約1.27萬億港元)的紓困金，讓經濟學人智庫經濟學家Simon Baptist憂慮，可能會有很多國家在未來12至18個月後無法償還債務，導致一場類似歐債危機的風暴重臨。

他表示，10年前歐債危機的中心，例如希臘、意大利等國，很可能再次成為「風眼」之一，其他新興市場國家也存在風險，特別點名阿根廷、巴西、南非等國，尤其是阿根廷早在疫情前，就已陷主權違約狀態。

他又警告，目前投資者只想把資金存放在較安全的地方，避免風險資產，在這樣的情況下，如何說服國際投資者讓他們願意把資金借給新興市場國家，成為很大挑戰。

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